Dal centro sportivo: i giocatori hanno iniziato a lavorare col pallone

Continuano gli allenamenti individuali della Fiorentina al centro sportivo”Davide Astori”. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Chiesa & co. hanno iniziato a lavorare col pallone. Per i gigliati, quindi, non solo lavoro atletico, ma anche di tecnica. Assente Franck Ribery, in attesa di capire se dovrà sottoporsi o no a una quarantena ridotta.

I tre calciatori positivi al Coronavirus stanno bene, lavorano da casa e sono seguiti costantemente dallo staff della Fiorentina.