Dal centro sportivo: due ballottaggi per Bergamo. Gonzalez verso la panchina?

Italiano pensa alle mosse anti-Atalanta: il punto dal cs sulla Fiorentina

Consueto punto dal centro sportivo della Fiorentina riportato dal Pentasport di Radio Bruno. I serbi rientreranno domani dalle fatiche in nazionale, mentre Italiano pensa già alla formazione per Bergamo. Venuti in vantaggio su Odriozola, in mezzo dovrebbe ancora trovare spazio Igor. Nessun aggiornamento sul ritorno di Maleh e Amrabat, mentre in attacco ballottaggio tra Sottil e Nico Gonzalez.