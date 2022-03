Dal centro sportivo: doppio ballottaggio sulla fascia destra. Ikonè…

Italiano pensa alle mosse anti-Bologna: Sottil insidia Ikonè. Venuti favorito su Odriozola

Il tecnico viola Vincenzo Italiano pensa alle possibili scelte per Bologna. A centrocampo dovrebbe tornare Bonaventura, mentre restano alcuni dubbi di formazione per Italiano.

Chance per Venuti a destra con Odriozola ancora non al top. Occhio a Sottil, che potrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Ikonè, che al momento resta comunque favorito in un ipotetico tridente con Gonzalez e Piatek. Queste le ultime riportate da Radio Bruno.