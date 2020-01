Dal centro sportivo: Cutrone brucia le tappe, Iachini pensa alla conferma dell’undici titolare

Fiorentina in campo, senza giorni di riposo, a causa degli appuntamenti ravvicinati prima in Coppa Italia contro l’Atalanta e poi sabato contro il Napoli al San Paolo. Radio Bruno ha fornito alcuni dettagli sulla giornata odierna: la squadra si è ritrovata al campo nel pomeriggio, effettuando una seduta di scarico per chi ha giocato ieri e un allenamento pieno per gli altri. Una curiosità: Patrick Cutrone ha svolto una sessione completa e c’è molta curiosità per l’esito dei test e per la tenuta atletica del 63 viola. Il tecnico dovrebbe puntare anche in Coppa sulla formazione migliore possibile con il probabile rientro di Badelj. Domani capiremo qualcosa in più sulle possibili scelte.