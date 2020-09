Dal Centro Sportivo: conferme sulla formazione. Biraghi e Bonaventura dal 1′

Dal centro sportivo Davide Astori, arriva il consueto aggiornamento in vista della sfida di questa sera. Ci sono stati alcuni dubbi sulla titolarità tra i pali visto l’ottimo finale di stagione di Terracciano, ma alla fine sarà Dragowski a difendere i pali della Fiorentina. In difesa spazio al capitano Pezzella, visto il completo recupero dopo l’infortunio con la Reggiana. A completare il reparto ci saranno Milenkovic e Caceres. Recupero anche per Biraghi che quindi partirà dal primo minuti sulla sinistra. Sulla fascia opposta il “solito” Chiesa. Il centrocampo è confermato con Duncan regista e Castrovilli e Bonaventura ai suoi lati. In attacco spazio al duo Ribery-Kouame.