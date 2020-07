Dal centro sportivo: clima sereno e seduta di scarico. Dragowski si allena ancora a parte

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto punto dal centro sportivo sulla seduta di allenamento in casa Fiorentina. Clima sereno e disteso tra i giocatori viola che dopo la vittoria col Torino adesso puntano a concludere al meglio la stagione. Seduta di scarico per i giocatori sceso in campo ieri sera al Franchi, mentre classico allenamento per il resto della squadra. Da segnalare la situazione relativa a Bartolomej Dragowski, il portierone polacco non ha ancora recuperato dalla lombalgia patita nell’ultima settimana e anche oggi ha effettuato un lavoro personalizzato. Terracciano è pronto a sostituirlo per la terza partita consecutiva nel caso non riuscisse a recuperare