Dal centro sportivo: allenamento regolare per Chiesa, possibile forfait per Pezzella

Allenamento pomeridiano al centro sportivo “Davide Astori” per la Fiorentina, impegnata venerdì alle 20.45 all’Artemio Franchi contro la Sampdoria. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Federico Chiesa è sceso regolarmente in campo, solo crampi per lui a San Siro.

German Pezzella, invece, ha svolto lavoro personalizzato a causa di un ematoma che gli procura ancora dolore. Probabile forfait per la gara contro i blucerchiati.

Franck Ribery è rientrato gradualmente in gruppo. La caviglia non è ancora al cento per cento, ma ci sono buone probabile che venerdì parta titolare.

La Fiorentina tornerà ad allenarsi domani alle 9.30.