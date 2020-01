Dal centro sportivo: Chiesa ok per il Genoa. Possibile cambio di modulo

Doppia seduta per la Fiorentina, impegnata sabato alle 18 al Franchi contro il Genoa. Come riportato da Radio Bruno Toscana, nel pomeriggio Chiesa ha svolto un parziale allenamento in gruppo. Il dolore alla caviglia sta diminuendo. Non è in dubbio per la gara contro la squadra rossoblù. Boateng, ancora infortunato, non ha lavorato con i compagni. Da un punto di vista tattico, Iachini potrebbe cambiare modulo vista la squalifica di Dalbert.