Dal centro sportivo: Chiesa in dubbio in vista di Bologna, da valutare nei prossimi giorni

La Fiorentina deve ripartire dalla gara di Bologna, dopo un periodo molto complicato sotto la guida di Montella, tornando a fare punti. Per vincere avrà decisamente bisogno di Federico Chiesa, che ancora però è in dubbio vista la condizione fisica non ancora ottimale. Secondo quanto racconta il Pentasport di Radio Bruno, il numero 25 viola, potrebbe essere in campo lunedì a Bologna, anche se saranno decisivi i prossimi due giorni di allenamenti, per capire se sarà in condizione per avere la maglia da titolare.