Dal Centro Sportivo: c’è Pedro, in gruppo si rivede Rasmussen

Dopo il giorno di riposo imposto da Montella alla squadra, la Fiorentina è tornata ad allenarsi dopo la vittoria contro il Milan a San Siro al Centro Sportivo. La seduta di oggi è durata circa due ore e ha visto due giocatori tornare ad allenarsi insieme al gruppo. Il primo è Pedro, finora utilizzato solo in Primavera, che ha svolto la seduta con i compagni; l’altro è il desaparecido Jacob Rasmussen, che ha svolto per tre quarti l’allenamento in gruppo anche se continua anche in esercizi specifici e personalizzati. Difficile che l’ex Empoli sia recuperabile per la gara di domenica, più facile che il suo rientro avvenga dopo la pausa. Lo riporta Radio Bruno.