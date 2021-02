Dal centro sportivo: Bonaventura a riposo, ok Castrovilli. Amrabat…

Durante la trasmissione A pranzo con il Pentasport, la redazione sportiva di Radio Bruno ha fatto il punto della situazione riguardo alla mattinata trascorsa dalla Fiorentina al centro sportivo “Davide Astori”. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro lo Spezia ieri, allenamento vero e proprio per tutti gli altri. L’unico giocatore a riposo è stato Giacomo Bonaventura: per lui serviranno ulteriori accertamenti lunedì per capire la reale entità dell’infortunio e se soprattutto sarà tra gli arruolabili in vista di Udine. Per l’altro acciaccato Gaetano Castrovilli, invece, tutto ok e situazione sotto controllo. Infine, per ora zero novità riguardo al caso Amrabat: al momento non è stata comunicata alcuna multa da applicare al giocatore.