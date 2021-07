Dal centro sportivo: Benassi in gruppo, problemi fisici alle spalle

Gli ultimi aggiornamenti

Come riportato durante il Pentasport di Radio Bruno, in questi minuti si sta svolgendo il secondo allenamento di giornata al Centro Sportivo "Davide Astori". La buona notizia è la presenza sul campo di Marco Benassi, il giocatore ha finalmente recuperato dai problemi fisici che di fatto gli hanno fatto saltare una stagione. Anche il suo destino resta un rebus con Italiano che dovrà decidere se cercare il rilancio o dare il via libera ad una cessione. Squadra divisa in gruppi per permettere un allenamento più efficiente, poi lo spostamento in hotel per dare inizio al ritiro. Ai campini presenti anche i direttori Pradè, Burdisso e Barone per programmare la stagione ed intrattenere alcune riunioni di mercato.