Dal centro sportivo: allenamento solo di mattina, in sei hanno fatto lavoro differenziato

Come già successo sabato scorso, anche oggi la truppa di mister Beppe Iachini si è allenata all’interno dello stadio Artemio Franchi, con tanto di partitella a fine sessione. Come riporta la redazione sportiva di Radio Bruno Toscana, in sei, invece, sono rimasti ai Campini per svolgere lavoro differenziato: i due reduci da infortuni importanti, ovvero Franck Ribery e Christian Kouame; Martin Caceres, l’ultimo dei giocatori gigliati ad uscire dal tunnel Covid; i due difensori Milenkovic e Igor, oltre a Duncan. In particolare, l’ex Bayern dopo essersi allenato con tutto il resto del gruppo negli ultimi giorni, oggi ha lavorato da solo, rispettando la tabella relativa al proprio completo recupero.