Dal centro sportivo: allenamento per i viola all’interno del Franchi, Dalbert acciaccato

Come riporta Radio Bruno, allenamento all’interno del Franchi, quest’oggi, per i viola di Beppe Iachini. L’episodio più curioso è stato sicuramente il rientro dei giocatori gigliati ai Campini a bordo di golf cart. Il gruppo a lavoro dentro lo stadio era al completo, tranne Martin Caceres, che prosegue il proprio lavoro differenziato. Tutti a disposizione, dunque, compreso Franck Ribery, pronto a dare una mano alla Fiorentina già dalla gara contro il Brescia. Acciaccato, invece, Dalbert, uscito dal campo con del ghiaccio sulla caviglia, ma il problema non sembra assolutamente preoccupare lo staff viola. Da lunedì si riprende il lavoro sul campo, con tre settimane circa a disposizione per preparare al meglio la sfida contro le rondinelle.