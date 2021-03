Dal centro sportivo: buone notizie dagli acciaccati viola, Kokorin…

La vittoria esterna contro il Benevento dà ossigeno alla Fiorentina che però non può rilassarsi troppo, domenica al Franchi arriverà il Milan di Pioli. Come riportato da il Pentasport di Radio Bruno, la squadra viola oggi si è ritrovata al centro sportivo per l’allenamento agli ordini di mister Prandelli. Le buone notizie riguardano i giocatori acciaccati. Castrovilli adesso sta molto meglio e si candida per una maglia da titolare. Rassicurazioni anche su Amrabat, il calciatore sarà convocato anche se per lui si prospetta una partenza dalla panchina. L’ex Verona oggi ha proseguito un programma specifico diviso tra palestra e piscina. In difesa Biraghi ha parzialmente lavorato in gruppo dopo il problema al piede, anche lui può considerarsi recuperato. Unica nota stonata Kokorin, il centravanti russo sta ancora affrontando i postumi dell’infortunio muscolare accusato contro la Roma. Se ne riparlerà dopo la sosta.

