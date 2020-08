Dal c.s., oggi doppia seduta al Franchi. E c’è la visita dell’intermediario Branchini

Oggi doppio allenamento al Franchi per la Fiorentina di Iachini, una formula che accompagnerà la squadra per tutta la settimana. Radio Bruno segnala un Ribery apparso molto in forma oltre naturalmente all’assenza dei Nazionali: gli italiani (Chiesa, Castrovilli e Biraghi), i serbi (Milenkovic e Vlahovic) e Dragowski. Quella odierna è una giornata importante anche per Pulgar che si sottoporrà ad un nuovo tampone. Si segnala infine la presenza al centro sportivo di Giovanni Branchini, intermediario di mercato che si è occupato della trattativa per Cutrone.