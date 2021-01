Dal campo: Borja da valutare, sorridono Ribery e Pezzella. Ma Quarta…

Borja Valero ha svolto la seduta sul campo, ma le sue condizioni verranno valutate domani in vista di Napoli. Ribery e Pezzella sono a disposizione, anche il capitano si è allenato regolarmente, ma Martinez Quarta sta scalando posizioni nelle gerarchie e non è scontato che debba riaccomodarsi in panchina. La Fiorentina giocherà a Napoli con la terza maglia, quella rossa con croce bianca. Questo è l’aggiornamento direttamente dal quartier generale viola riportato dal Pentasport di Radio Bruno Toscana.