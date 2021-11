Dainelli: “Vlahovic come Toni? No, sono diversi. Fiorentina come ai miei tempi”

Una Fiorentina che deve tornare a ridosso delle migliori del nostro campionato

"La Fiorentina attualmente deve ambire a non sbagliare mai con le medio-piccole o chi era sotto a noi, sempre pronta a fare sgambetti a quelle squadre che sappiamo essere più forti. Come ai miei tempi. Vlahovic? Si vedeva in allenamento che aveva tutto: fisicità, tecnica, tiro, abnegazione e volontà. Era solo un fatto di giocare, con consapevolezza. Nel momento in cui ha avuto continuità è sbocciato, com'era normale. Tecnicamente e fisicamente non ha un difetto. Spero ancora che possa rimanere a Firenze sinceramente ma penso che non gli manchi nulla per stare al top. Lui come Toni? No, Luca aveva caratteristiche meno di corsa e più di appoggio fisico. Lavorava da cestista, Dusan è un attaccante più moderno, svaria e attacca di più la profondità. Mio futuro? Più allenatore che dirigente".