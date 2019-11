Dainelli: “Non siamo abituati a progetti di questo livello. Mi sarebbe piaciuto da giocatore”

“Stare tutti insieme è molto importante, crea unione nella squadra e con la società. Farlo in un ambiente così bello e verde può essere un valore aggiunto. Mi sarebbe piaciuto molto potermi allenare in un centro sportivo così. Non siamo abituati in Italia a progetti portati avanti così velocemente”. Lo ha detto Dario Dainelli, supervisore dell’area tecnica della Fiorentina, a proposito del nuovo centro sportivo presentato oggi dal club viola a Bagno a Ripoli. GUARDA IL MASTERPLAN