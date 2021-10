Dainelli: “Ho mandato un messaggio a Vlahovic dopo il Cagliari”

Dario Dainelli, ex giocatore e dirigente viola, ha parlato della vicenda Vlahovic e della situazione della Fiorentina

Su Dusan Vlahovic: "Ho mandato un messaggio a Vlahovic dopo la partita di Cagliari. È stata una cosa bella quella di non battere il rigore. È stato professionale dentro e mi è piaciuto come ha esultato sul gol. L'ha fatto per tutela, perché magari non era sicuro in quel momento, ma ha esultato con i compagni. Lo spogliatoio è importante. Se fai del bene, ti torna sempre indietro. E questo è quello che sta accadendo con Vlahovic. I suoi compagni gli vogliono bene. Sarei per incoraggiarli dall'inizio alla fine della partita i giocatori. Poi se c'è qualcosa da dire, lo si fa a fine partita".