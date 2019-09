In Inghilterra il Daily Mail non ha dubbi: se c’è una squadra da seguire in questa Serie A è la Fiorentina. Lo scorso anno ha evitato la Serie B, adesso è tutto cambiato. L’arrivo di Commisso “che promette di scuotere il primato della Juventus, l’acquisto del campione Ribery e l’ingaggio della stellina inglese Bobby Duncan, ex Liverpool. Inoltre è rimasto Federico Chiesa, il giocatore più rappresentativo della squadra. Il Daily Mail ripercorre anche alcune tappe dell’era Della Valle e riporta le ultime dichiarazioni di Commisso: non ci sono dubbi, la squadra viola è quella che incuriosisce di più oltremanica.