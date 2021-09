Dai campini: pessimismo per Gonzalez, Sottil in rimonta su Saponara

Gli ultimi indizi che arrivano dalla rifinitura odierna prima della partita contro l'Inter

Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno, Castrovilli dovrebbe rientrare a disposizione di Italiano da domani. Su Nico Gonzalez non filtra ottimismo, sta meglio ma non dovrebbe partire titolare. Il ballottaggio è tra Saponara e Sottil, con il secondo in rialzo rispetto al match-winner di Marassi. A centrocampo dovrebbe spuntarla Duncan, in difesa Quarta.