Dai campini: le condizioni di Ikoné e Nastasic, dubbi su Odriozola

Gli ultimi aggiornamenti sulla squadra gigliata

Arrivano dal Centro sportivo "Davide Astori" le ultime indicazioni sulla possibile formazione gigliata in vista dall'importante sfida con il Bologna. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, sono generalmente positive le notizie che riguardano gli acciaccati Viola. Ikonè sta bene e si è allenato regolarmente con i compagni, il francese è in corsa per una maglia da titolare. Per quanto riguarda la difesa recuperato anche Nastasic che dopo l'assenza prolungata potrà tornare tra i convocati. Restano dubbi però sulle condizioni fisiche di Odriozola, il laterale spagnolo ha svolto del lavoro differenziato e soltanto parzialmente con il gruppo. Potrebbe essere convocato ma sembra davvero difficile una presenza dal primo minuto, si fa sempre più strada la conferma di Venuti.