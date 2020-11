Dai campini: Fiorentina con lo stesso modulo di Udine, ma ci sono due rientri. Callejon…

I quattro indisponibili per Udine (Callejon, Ribery, Bonaventura e Venuti) hanno recuperato e anche oggi si sono allenati in gruppo. Il Pentasport di Radio Bruno svela che il modulo dovrebbe essere un 4-3-1-2 con Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura, Ribery e Vlahovic. Borja Valero dovrebbe tornare in panchina, mentre Vlahovic è ancora avanti nel ballottaggio con Cutrone. Nel caso in cui Callejon dovesse recuperare una condizione fisica ottimale, potremmo anche vedere un 4-3-3, ma è un’ipotesi difficile.

