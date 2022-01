Dai campini: conferma per Dragowski! Torreira verso un turno di riposo

Le ultime indicazioni a due giorni dalla gara con il Genoa

Sarà Vlahovic a guidare l'attacco della Fiorentina, nonostante il primo gol di Piatek in viola. L'allenamento di oggi si è svolto in assenza di Martinez Quarta, ma la vera novità è la titolarità di Dragowski, che secondo il Pentasport di Radio Bruno verrà confermato nonostante gli svarioni di Napoli. Dubbi poi a centrocampo, reparto in cui c'è la possibilità di rivedere Pulgar al posto di uno spremutissimo Torreira. Maleh e Bonaventura in vantaggio da mezzali. Gli esterni ai lati di Vlahovic potrebbero essere Gonzalez e Ikoné.