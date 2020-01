Dai campini: Commisso a seguire la seduta della squadra, per lui lunga permanenza in città…

Rocco Commisso è già arrivato a Firenze. In questo momento si trova ai campini per seguire l’allenamento dei viola, iniziato alle 14:30. Il patron è arrivato con il figlio Joseph, dopo che aveva raggiunto la squadra, ieri sera, direttamente nel ritiro milanese. La squadra è già tornata al lavoro, agli ordini di mister Beppe Iachini. Anche perché sono solo tre i giorni di preparazione per una partita che non è mai come le altre: Juventus-Fiorentina. All’Allianz Stadium ci sarà anche Rocco Commisso. Il tycoon italo-americano è arrivato in Italia senza la moglie Catherine, ma si tratterrà nel capoluogo toscano per circa tre settimane. Periodo cruciale per la squadra e per tutti gli altri dossier che lo vedranno impegnato in queste giornate fiorentine. A partire, senz’altro, da nuovi incontri con i sindaci Casini e Nardella. A riportarlo è Radio Bruno toscana