La Fiorentina torna in campo questo pomeriggio: allenamento fissato per oggi alle 16, agli ordini di mister Iachini. Vedremo se Caceres raggiungerà i compagni impegnati nella rifinitura. Il difensore è stato in Uruguay per tre giorni, con la testa su altri fronti. Se non dovesse essere in grado di giocare sarà il turno di Igor, di nuovo in campo a sostituire il “pelado”. Gli altri due pezzi del terzetto, davanti a Dragowski, saranno il capitano Pezzella ed il rientrante Milenkovic. Per la seconda volta consecutiva ci sarà tra i convocati il classe 2002 Dalle Mura (appena convocato in Nazionale). A centrocampo il quintetto classico dell’era Iachini, con l’ottimismo che filtra per il rientro di Castrovilli, al fianco di Pulgar e Benassi. Consueto ballottaggio per affiancare Chiesa, la sensazione è che stavolta sia Cutrone davanti a Vlahovic. Atteso a breve un report sulle condizioni di Ribery (VIDEO) che è volato a Monaco per rimuovere le viti dell’intervento.A riportarlo è Radio Bruno Toscana.

