D’Agostino: “Chiesa? Monetizzare subito e prendere tre o quattro giocatori da Fiorentina”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex viola Gaetano D’Agostino ha parlato così:

Montella? Da tifoso posso dire che ognuno ha le proprie responsabilità. C’erano i presupposti per fare bene visto l’entusiasmo di Commisso e invece non sta andando così. Fossi Montella parlerei con la squadra per proteggerli e stimolarli a dare il massimo, ma son convinto che lo abbia già fatto. Chiesa? E’ una situazione che può destabilizzare quella del suo contratto. E’ normale che Commisso non lo abbia venduto, avrebbe dato un segnale sbagliato. Adesso monetizzerei per punterei su tre o quattro giocatori che abbiano personalità perché a Firenze serve.