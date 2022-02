Dabo ricorda: “Assurdo, parlavamo di morte con Astori poco prima della tragedia”

Una coincidenza paradossale prima del momento che ha scosso l'intero calcio italiano

"La sera prima che Astori morisse, in 4-5 eravamo in stanza a parlare. "A chi daresti i tuoi soldi se domani non ci fossi più?", e ognuno diceva la sua. E' assurdo che lui sia morto proprio un paio d'ore dopo questa chiacchierata".