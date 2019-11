Da ultimo esubero a prima riserva: la rinascita di Cristoforo

Sebastian Cristoforo è da anni un oggetto misterioso di casa Fiorentina, arrivato tra il silenzio generale, nonostante le tre Europa League conquistate con il Siviglia che potevano essere un ottimo biglietto da visita, senza trovar mai spazio ed imporsi con la maglia viola. Nella prima stagione alla Fiorentina, con Paulo Sousa in panchina sono 27 le presenze collezionate dal regista uruguagio, che poi sostanzialmente sparisce dai radar, per riapparire a Getafe lo scorso anno, dove con 20 presenze fa vedere di avere ancora qualcosa da dire.

Montella, nonostante non lo ritenga un titolare o un giocatore di rotazione primaria, non ha voluto privarsene in estate, con il ragazzo che capendo la fiducia dell’allenatore ha rifiutato il ritorno in Spagna, a Granada, dove era molto richiesto. In vista della gara contro il Verona, il centrocampista uruguagio potrebbe trovare spazio, viste le pesanti assenze di Pulgar e Castrovilli, per ricominciare da zero il suo rapporto con la Fiorentina. I titolari designati sono Benassi e Zurkowski, ma non è da escludere che per far tirare il fiato, Montella non scelga proprio lui, che in questa stagione è passato da ultimo degli esuberi a prima riserva di Milan Badelj.