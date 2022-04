Da Salerno: “Nicola potrebbe fare turnover. Ranieri? Crescita importante”

Le ultime dalla Campania in vista della vista di domani

"Dovrebbe esserci il massimo stagionale di affluenza. Ci saranno oltre 20mila tifosi con una coreografia per l'occasione. So che ci saranno anche diversi tifosi Viola. L'entusiasmo si era spento dopo la gara col Torino. Poi le ultime due vittorie hanno riacceso tutto. E una timida fiammella è diventato un fuoco. Rientrano Djuric e Mazzocchi. L'attaccante fa salire la squadra e l'esterno è uno degli acquisti più azzeccati. Occhio al turnover, i granata vengono da partite dispendiose. In attacco, poi, Nicola ha una certa abbondanza in attacco. Dovrebbe giocare col 3-5-2. Radovanovic ha avuto un problemino e si accomoderà in panchina. Sepe, Fazio, Ranieri, Gyomber, Mazzocchi, Zortea/Verdi, Ederson, Coulibaly, Bohinen, con Verdi in fascia, RIbery con Djuric, se c'è Zortea in fascia, c'è Verdi con Djuric. RIbery? CI si aspettava qualcosina in più, non ha ancora mai segnato. Cerca sempre l'assist, è anche un motivo fisico probabilmente. Nonostante non abbia lo smalto di un tempo, ha il suo solito carisma. E in questo fa la differenza. Ranieri? la sua crescita si tocca con mano. Da difensore centrale sta crescendo molto dopo alcune indecisioni. La cura Nicola gli ha fatto bene, ha anche una certa personalità, potrà dire la sua in A anche in futuro."