Da Marina di Gioiosa Ionica il tributo a Commisso: “Orgogliosi di Rocco”

Dalla città natale del presidente il saluto di tanti amici e parenti durante il Pentasport

Una vera e propria rimpatriata a distanza: durante il collegamento telefonico dagli States con il Pentasport, gli inviati a Marina di Gioiosa Ionica di Radio Bruno hanno messo in contatto con il presidente viola autorità locali, ma anche parenti ed amici d'infanzia di Rocco Commisso. Non sono mancati, ovviamente, i messaggi di stima ed affetto per il patron gigliato, ritenuto un orgoglio per gli abitanti della cittadina calabrese.