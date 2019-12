Da Guidolin fino a Zenga e Panucci: ecco i possibili traghettatori

Tuttosport in edicola oggi propone l’elenco dei nomi che potrebbero subentrare a Montella alla guida della Fiorentina nel caso in cui le cose dovessero precipitare ulteriormente. Il quotidiano parla dell’ex Cesare Prandelli, che nello staff avrebbe un altro ex come Gabriel Batistuta. Le alternative sono Walter Zenga, Gigi Di Biago, Cristian Panucci, Luigi Delneri e Francesco Guidolin.