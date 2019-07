Da Firenze a Moena dal 2013 con una valigia piena di maglie della Fiorentina

Nicoletta e Ilaria, vestite di viola, hanno un piccolo record: sono arrivate al sesto ritiro consecutivo sulle Dolomiti al seguito della squadra. Nella foto le vediamo insieme a Gaia Simonetti responsabile dell’Ufficio Stampa della Lega Serie C, ma da sempre tifosa della Fiorentina. “La passione non conosce confini e non è vacanza senza la tappa a Moena”, dicono con la loro sciarpa viola al collo. Insomma a seguire a squadra viola non mancano le tifose, dalla Toscana e dal resto d’Italia. Ci sono anche le nonne, che orgogliose con la maglia viola, hanno seguito anche quest’anno gli allenamenti.