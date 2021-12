Da Coverciano: la presentazione del libro “Campioni 1955-1956”. Ospite illustre

Le foto targate Violanews.com

Questa mattina all'interno dell'Aula Magna "G. Ferrari" del Centro Tecnico FIGC di Coverciano va in scena la presentazione del libro, a cura del Museo Fiorentina, dedicato al primo storico scudetto della squadra viola dal titolo "Campioni 1955-1956" (Foto in alto). Presente a questo evento, come si può vedere nella foto del nostro inviato sul posto, c'è anche Giancarlo Antognoni. Oltre all'ex dirigente viola, nella foto in calce all'articolo possiamo vedere anche Orzan e Carpanesi, calciatori che facevano parte di quella grande Fiorentina.