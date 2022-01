Da Cagliari: Mazzarri ne recupera due. La partita si giocherà

Attualmente partita non a rischio tra Cagliari e Fiorentina grazie alla negatività di due giocatori della squadra sarda

La gara tra Cagliari e Fiorentina in programma domani alle 12:30 non sembra attualmente a rischio. Infatti, secondo quanto raccolto dal Pentasport di Radio Bruno, si sarebbero negativizzati due giocatori nella squadra sarda: Bellanova e Aresti. Domani mattina verrà rifatta un'ondata di tamponi rapidi per verificarne le effettive condizioni. Ma la notizia importante è che per il momento non c'è il rischio che la partita non venga giocata.