Da Bergamo: Duncan possibile titolare? A destra ballottaggio Venuti-Odriozola

L'ex Sassuolo potrebbe essere impiegato dal 1' contro l'Atalanta

Sorpresa Alfred Duncan nella formazione di questa sera? Il mediano mancino potrebbe essere impiegato da Vincenzo Italiano dal 1' per aumentare la fisicità della linea mediana gigliata contro una formazione, quella orobica, che fa dell'intensità uno dei suoi punti di forza. Peraltro l'ex Sassuolo è uno degli elementi che ha più soddisfatto in questi suoi primi mesi in viola il tecnico ex Spezia. A destra sulla linea difensiva continua il ballottaggio tra Lorenzo Venuti (favorito) ed Alvaro Odriozola: lo spagnolo scalpita. Lo riporta Radio Bruno. Ne capiremo di più tra poco, appena usciranno le formazioni ufficiali.