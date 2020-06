Diego Lopez, allenatore del Brescia, è tornato sulla partita di Firenze nella conferenza stampa odierna, in vista del match col Genoa:

A Firenze abbiamo abbiamo fatto noi il primo tiro in porta. Non ho visto una squadra in calo, anche se non abbiamo gestito bene l’uomo in più. Tornare via con un punto è stato importante,soprattutto per il morale del gruppo. Le porte chiuse fanno la differenza, fanno sembrare le partite delle amichevoli estive. È totalmente diverso, strano, ma dobbiamo farlo per forza.