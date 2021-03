D. Lippi sul futuro di FR7: “Non escludo una sua permanenza a Firenze”

Incalzato dalle domande di Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 23 su Sky Sport, Davide Lippi, figura chiave nell’approdo di Franck Ribery alla Fiorentina, ha parlato proprio del futuro di Le Roi:

In questo momento Franck è concentrato, così come tutti i suoi compagni e lo stesso club viola, sul raggiungimento, il prima possibile, della salvezza matematica. Una volta ottenuto l’obiettivo, ci sarà tempo e modo di parlare del suo futuro in maniera approfondita con la società gigliata. Ribery è molto felice a Firenze: non escludo, dunque, una sua permanenza in viola, così come qualsiasi altra ipotesi.