Cyclette, squat e navette: così si tengono in forma i giocatori viola

Precisamente un mese fa la Fiorentina interrompeva gli allenamenti al centro sportivo Davide Astori, per far fronte all’emergenza sanitaria, una delle prime squadra ad interrompere le sedute. Come racconta il Corriere dello Sport, i giocatori, in casa, vengono seguiti dallo staffi di mister Pioli, che ogni mattina chiama tutti i ragazzi, spiegano il programma di allenamento e gli esercizi da svolgere. Chi ha spazi aperti si concentra su navette e cambi di direzione, gli altri squat e cyclette. L’intento dei preparatori è quello di non far perdere la forza e l’intensità al gruppo, sperando di poter presto tornare ad allenarsi tutti insieme.