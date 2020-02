Domani su Sport Week, inserto del sabato de La Gazzetta dello Sport, uscirà un’intervista a Patrick Cutrone. Domani l’attaccante della Fiorentina affronterà per la prima volta da ex il “suo” Milan. Su gazzetta.it troviamo una breve dichiarazione:

Dell’esperienza inglese non rinnego nulla . Mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, ma l’allenatore dei Wolves aveva il suo gruppo di fedelissimi e da quello non si discostava.