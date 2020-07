Cutrone: “Abbraccio a Iachini? Avevamo parlato prima della partita. Il mio futuro è viola”

Al fischio finale di Fiorentina-Verona, Patrick Cutrone ha parlato così a Dazn:

E’ stato emozionante il gol, siamo stati bravi tutti perchè c’abbiamo messo il cuore. Volevamo pareggiare a tutti i costi, complimenti a Chiesa per la palla spettacolare. Speriamo di fare risultati. Sono contento nonostante il pareggio perchè si è visto il carattere, ci voleva contro il Verona che sta facendo un campionato grandissimo. Abbraccio a Iachini? Avevamo parlato prima della partita, mi conosce e sa che se non parto titolare entro e do il massimo. Spero di continuare così e dare una mano ai compagni. Futuro alla Fiorentina? Certo, assolutamente sì.