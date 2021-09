Cuoghi: “Fiorentina la squadra che ha più impressionato. Europa? Può inserirsi”

La Fiorentina come potenziale sorpresa del campionato: il parere di Stefano Cuoghi

Intervistato da Radio Sportiva, l'allenatore Stefano Cuoghi ha toccato anche i temi di casa viola: "La Fiorentina ha fiducia nei propri mezzi ed esprime un bel calcio - dice - è la squadra che mi ha più impressionato in positivo in questo inizio di campionato. Ha acquistato ottimi giocatori come Gonzalez, può inserirsi nella lotta per l'Europa League se qualcuna delle sette davanti rischierà di defilarsi dalle primissime posizioni".