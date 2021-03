Cucci: “Prandelli? Un calcio non suo. Commisso scelga bene i consiglieri”

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Non colpevolizzerei la Fiorentina. Prandelli, ormai lo sappiamo, ha una sua sensibilità palesata nel tempo. La società gli ha concesso un ritorno, poi è accaduto qualcosa che sicuramente riguarda lui. Stiamo vivendo situazioni tali che tutto ciò che succede intorno è nulla. Io ricordo bene le sue dimissioni passate, nel mondo del calcio la sensibilità, la grande educazione, non trovano spazio. E’ un mondaccio, è risaputo. Cesare ha voluto ritentare un’esperienza in un mondo che non è più quello di dieci anni fa. Mi sono trovato a parlare di problemi del genere con Vittorio Pozzo, e lui aveva passato storie come questa per tre o quattro volte. La Fiorentina? Io credo che Iachini sia un allenatore di un certo tipo, adatto ad un certo obiettivo, ad una certa prudenza. Evidentemente i risultati non sono cambiati perché la squadra non era costruita nel modo corretto. Se uno vuole fare la Champions non prende Iachini; lo prende se vuole stare tranquillo. Chi consiglierei? Bisogna decidere in base agli investimenti che si vogliono fare. Per esempio, Allegri lo prenderei se mi chiamassi Juventus. Guardate Ballardini: ha trovato una situazione che è adeguata alle sue capacità. Non è cambiato lui, ha solo trovato la giusta situazione. L’unica cosa che deve fare Commisso è scegliere bene i consiglieri di cui si circonda. Oggi il calcio è un’impresa, non è un gioco. Il Milan ha cominciato a rimettersi in piedi quando si è affidato a dei professionisti…