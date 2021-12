Cucchi: “Fiorentina coraggiosa con Italiano. Vlahovic? Mi auguro una cosa”

I due protagonisti della stagione viola sono senza dubbio l'allenatore e il centravanti

"È stata coraggiosa la scelta della Fiorentina, in Italia poche volte puntano sui giovani allenatori ma cercano altri punti di riferimento. Una scelta vincente, sta dimostrando di essere capace di dare un’identità di gioco alle proprie squadre. Al di là che perda o vinca. Vlahovic? Per l’età che ha potrebbe diventare un talento a livello internazionale. Mi auguro che la Fiorentina possa tenerlo per aspirare a crescere, essere competitiva e combattere contro le grandi”.