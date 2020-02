Cruciani: “Commisso ha interpretato il sentire dei tifosi, ma la Fiorentina non ha perso per gli arbitri”

Giuseppe Cruciani a Radio 24 ha parlato così di Juventus-Fiorentina:

L’arbitro è anche andato al Var a rivedere il rigore, non basta neanche quello, allora chiamate l’Onu. Detto questo per me il secondo non è rigore. Commisso è un presidente alla vecchia maniera per adesso, ha interpretato il sentire della tifoseria, nonostante sia americano. Poi si sono accodati tutti gli altri. La Fiorentina non ha perso per colpa dell’arbitro.