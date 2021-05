Crotone, Ursino: “Vlahovic non mi stupisce. Ecco cosa serve a Montiel”

Il ds calabrese: "Crotone-Fiorentina sarà una gara divertente"

Il ds del Crotone Ursino è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista della gara tra i calabresi e la Fiorentina: "Sarà una bella partita, le squadre cercheranno di superarsi e ci sarà da divertirsi. Messias e Simy sarà impossibile tenerli, hanno tante richieste, ci inventeremo qualcosa per il futuro. Messias è veramente forte, può giocare in squadre di alto livello. Simy è il tipico giocatore d'area, non si mai cosa succede quando riceve palla. Vlahovic? Non mi sorprende per niente, lo cercammo per primi, è veramente fortissimo. L'ho chiesto a Pradè e mi ha detto che non lo volevano dare via. Montiel? Ha bisogno di andare a giocare. Ranieri non è ancora pronto per la Serie A, deve fare un altro anno in Serie B. Stroppa lo voleva a tutti i costi e sono sicuro che da noi sarebbe migliorato tantissimo. Sottil è un giocatore bravissimo che può stare tranquillamente nella rosa della Fiorentina. Firenze è una grande città e merita una grande squadra, ha un ds molto importante. I viola non possono fare i campionati visti nell'ultimo periodo. Fonseca è un buonissimo allenatore che fa giocare bene le sue squadre, io però sono innamorato di Gattuso, sta facendo cose importantissime a Napoli. Juric sarebbe stato un nome importante, valorizza tutto il parco giocatori".