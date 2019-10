Croce su Castrovilli: “Può ambire a un top club. Sa fare tutto con eleganza”

Ex compagno alla Cremonese di Gaetano Castrovilli, Daniele Croce ha da poco appeso gli scarpini al chiodo. L’ex centrocampista e fedelissimo di Sarri ha parlato del n° 8 viola a Tuttomercatoweb: “Quanto è forte Gaetano? Tanto, con me sfondi una porta aperta. E’ da due anni, quando l’ho conosciuto a Cremona, che parlo di lui con gli addetti ai lavori. Può ambire alla Nazionale e a un top club perché sa far tutto e lo fa con una semplicità ed eleganza difficilmente riscontrabile in altri. Ha una qualità e un cambio di passo importante. Il ruolo? Può giocare ovunque, ma per me è una mezz’ala”.