Criscitiello ribadisce: “Montella in discussione, Commisso pensa a Gattuso. E anche su Pradè…”

Il giornalista Michele Criscitiello, su Tuttomercatoweb.com, ha trattato così il tema Fiorentina:

Sono molto preoccupati anche a Firenze, dove segnali di risveglio non se ne vedono. Anzi, dopo un mesetto di buoni risultati, i viola sono crollati di nuovo. La società inizia a mettere in discussione Vincenzo Montella, la proprietà non è contenta del lavoro del mister ma anche di Daniele Pradè e – come vi avevamo anticipato – l’ultimo giorno di mercato il calabrese Commisso, con il siciliano Joe Barone pensano sempre a Gennaro Gattuso come prima alternativa a Montella. La squadra ha subito l’ennesima involuzione, di questo passo Chiesa continua a perdere valore e il primo campionato di Commisso rischia di passare alla storia come flop assoluto.