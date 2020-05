Crespo e la panchina viola: “Firenze bellissima, come la Toscana. Ma non so dove lavorerò”

Nel corso di un’intervista sull’edizione spagnola di Goal.com, l’argentino Hernan Crespo ha risposto alla domanda se gli piacerebbe allenare in Europa e nello specifico la Fiorentina:

Sì, in Europa mi piacerebbe. Fiorentina? E’ una bella città Firenze e anche la Toscana è bellissimo e si mangia bene, ci sono stato in vacanza. E’ un posto meraviglioso. Sul lavoro farei il massimo, per i miei giocatori e per farli rendere nel miglior modo. Ma il tempo dirà dove lavorerò, non so se il destino mi vedrà in Argentina o in Europa.